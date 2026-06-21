Malatya'da YKS için yanlış okula giden öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşanırken, yanlış okula giden öğrenciler için zamanla yarış başladı.

Hasırcılar Mahallesi’ndeki Turgut Özal Üniversitesi yerleşkesine gelen ikiz kız kardeşler, sınava girecekleri merkezin Yeşilyurt Yerleşkesi olduğunu fark edince yardım istedi.

MOTORİZE EKİPLER YARDIMA KOŞTU

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı motorize ekipler, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki sınav merkezine öğrencileri hızla ulaştırdı.

İkiz kardeşler, sınav başlamadan yalnızca 5 dakika önce salona giriş yapabildi.

Öte yandan Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesi’ne yanlışlıkla gelen bir başka öğrenci de jandarmadan yardım istedi. Motorize timler, bu öğrenciyi de doğru sınav merkezine yetiştirerek sınava girmesini sağladı.

Zamanla yarışın yaşandığı anlar, jandarma ekiplerinin yaka kamerasına yansıdı.