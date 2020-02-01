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Malatya'daki hastanede deprem paniği

Yüzlerce kişinin bulunduğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde deprem anında büyük bir korku yaşandı. Bazıları balkondan atladı, bazıları ise merdivenden düştü.

İHA | 01.02.2020 - 13:01..
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları, ortaya çıkmaya devam ediyor.

DEPREM ANI YAŞANAN PANİK ANBEAN KAMERADA

Deprem anında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan korku dolu dakikalar da kameralara saniye saniye yansıdı. Depremin meydana geldiği saat 20.55’de acil serviste muayene için bekleyen vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte dışarı koşmaya başladı.

Depreme hastanede yakalanan vatandaşların panik anları İZLE

BALKONDAN ATLAYAN BİLE OLDU

Panik havasının yaşandığı görüntülerde, birçok vatandaş korku ile dışarı doğru kaçarken, bazı vatandaşlar ve çalışanlar ise soğuk kanlılıklarını koruyarak yerlerinden ayrılmadı. Bazı vatandaşlar deprem anında korku ile balkondan atlarken, bazıları ise kaçarken merdivenden düştü.

YOĞUN HASTA BAŞVURUSU ALINDI

Öte yandan deprem sonrası yaralanan vatandaşların tedavileri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ederken, Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, “Acil serviste depremin ilk saatlerinden itibaren çok yoğun bir hasta başvurusu yaşandı.” dedi.

Malatya'daki hastanede deprem paniği

TÜM PERSONEL ÇALIŞTI

Deprem sonrası kriz koordinasyonu ile tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aktürk, tüm personeli de depremin ilk dakikalarından itibaren göreve çağırdıklarını söyledi.

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