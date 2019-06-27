Malezya'da 5 bin kaplumbağayı kaçırırken yakalandılar

Malezya Polis Teşkilatının gümrük biriminden yapılan açıklamada, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu iki kişinin bavullarında yapılan aramada 5 bin 255 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulunduğu belirtildi.

Hindistan vatandaşı oldukları öğrenilen kişiler gözaltına alındı.

EN ÇOK SATILAN EVCİL HAYVANLAR

Bavullardaki kaplumbağaların bir kısmının telef olduğu belirtildi.

Kırmızı yanaklı kaplumbağalar, evcil hayvan ticaretinde türünün en çok rağbet gören cinsi olarak biliniyor.

Malezya, evcil hayvan kaçakçılığı için aktarma noktası olarak kullanılıyor.