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Malezya'da 5 bin kaplumbağayı kaçırırken yakalandılar

5 binden fazla su kaplumbağasını yurt dışına kaçırmaya çalışan iki kişi, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

AA | 27.06.2019 - 05:17..
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Malezya Polis Teşkilatının gümrük biriminden yapılan açıklamada, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu iki kişinin bavullarında yapılan aramada 5 bin 255 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulunduğu belirtildi.

Hindistan vatandaşı oldukları öğrenilen kişiler gözaltına alındı.

Malezya'da 5 bin kaplumbağayı kaçırırken yakalandılar

EN ÇOK SATILAN EVCİL HAYVANLAR

Bavullardaki kaplumbağaların bir kısmının telef olduğu belirtildi.

Kırmızı yanaklı kaplumbağalar, evcil hayvan ticaretinde türünün en çok rağbet gören cinsi olarak biliniyor.

Malezya, evcil hayvan kaçakçılığı için aktarma noktası olarak kullanılıyor.

Malezya'da 5 bin kaplumbağayı kaçırırken yakalandılar

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