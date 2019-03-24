taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

Mali'nin, kabileler arası etnik çatışmaların yaşandığı orta kesimlerinde, silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Fulani topluluğuna mensup 115 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 24.03.2019 - 01:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin, kabileler arası etnik çatışmaların yaşandığı orta kesimlerinde, silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Fulani topluluğuna mensup 115 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

HAMİLE KADINLAR VE ÇOCUKLARI BİLE ÖLDÜRDÜLER

Fulani Derneği Tabital Pulaaku Başkanı Abdulaziz Diallo, Dogon grubu üyesi milislerin sabah saatlerinde Egossagou köyüne saldırısı sonucu aralarında hamile kadınlar ve çocukların da olduğu 115 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda Egossagou köyü muhtarı ve torunlarının da öldürüldüğü belirtildi.

Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

"TERÖRİSTLERE DESTEK" BAHANESİYLE KATLİAM

Dogon grubunun üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle suçluyor.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırıların hedefi oluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

15
Doğu'da kar yağışı sürüyor

Doğu'da kar yağışı sürüyor

3
Sivas’ta dikkatsiz sürücü, trafiği birbirine kattı

Sivas’ta dikkatsiz sürücü, trafiği birbirine kattı

0
Ümit Milliler de Arnavutluk'u yendi

Ümit Milliler de Arnavutluk'u yendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir