Malta açıklarında Türk gemisi, 48 göçmeni kurtardı

Akdeniz’de göç rotalarının en tehlikeli noktalarından biri olan Malta açıklarında bir kez daha insanlık dramı yaşandı. Açık denizde alabora olma tehlikesi geçiren ve içindeki onlarca kişinin yaşam mücadelesi verdiği göçmen botuna, bölgede avcılık faaliyeti yürüten Türk gemisi yetişti. Zamanla yarışan Türk mürettebatın müdahalesi sayesinde 48 Somalili göçmen kurtarılarak güvenli alana taşındı.

ULUSLARARASI SULARDA KRİTİK KURTARMA OPERASYONU

Edinilen bilgilere göre, Malta açıklarında uluslararası sularda seyreden ve merkezi İstanbul’da bulunan Group Sagun filosuna ait Türk gemisi, denizde zor durumda bulunan bir göçmen botunu fark etti. Batma tehlikesi geçiren bottaki kişilerin yardım çağrısı üzerine gemi personeli hızla harekete geçti.

Deniz koşullarına rağmen yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda botta bulunan 48 Somalili göçmen güvenli şekilde gemiye alındı. Olası bir facianın önüne geçen operasyon, bölgede bulunan denizcilerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

GÖÇMENLER TÜRK GEMİSİNE ALINDI

Kurtarılan göçmenler, filoya bağlı Tuncay Sagun 2 isimli Türk gemisine çıkarıldı. Gemide ilk sağlık kontrollerinden geçirilen göçmenlere su ve gıda desteği sağlandı.

Uzun süre denizde kaldıkları değerlendirilen göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için mürettebat tarafından yoğun çaba gösterildiği öğrenildi. Kurtarma operasyonunun ardından göçmenlerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

CAN KAYBI BİLGİSİ PAYLAŞILDI

Kurtarma çalışmalarına katılan Türk denizciler, olay sırasında bazı kişilerin hayatını kaybettiğini ifade etti. Ancak yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin resmi ve net bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü, can kayıplarına ilişkin bilgilerin yapılacak resmi değerlendirmelerin ardından netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

MALTA SAHİL GÜVENLİĞİNE TESLİM EDİLECEKLER

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından Tuncay Sagun 2 gemisinin, sağ olarak kurtarılan göçmenleri Malta makamlarına teslim etmek üzere bölgeden ayrıldığı bildirildi.

Göçmenlerin Malta Sahil Güvenliği ekiplerine teslim edilmesinin ardından gerekli sağlık ve kimlik işlemlerinin yürütülmesi bekleniyor.

AKDENİZ'DE GÖÇMEN DRAMI SÜRÜYOR

Afrika ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya ulaşmak isteyen binlerce düzensiz göçmen, her yıl Akdeniz’in tehlikeli sularında yaşamlarını riske atıyor. Özellikle aşırı yüklenen ve güvenlik standartlarından yoksun tekneler nedeniyle bölgede sık sık ölümcül kazalar yaşanıyor.