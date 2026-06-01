Malta'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Naxxar kentinde bugün sabah saatlerinde Salina Havai Fişek Fabrikası'nda, nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında 2 çiftçi ile 1 kuryenin hafif yaralandığı belirtildi.
Naxxar kentinde bugün sabah saatlerinde bir havai fişek fabrikasında güçlü bir patlama meydana geldi.
GÖKYÜZÜNÜ SAATLERCE DUMAN KAPLADI
Patlamanın ardından yükselen yoğun duman, gökyüzünü saatlerce kapladı.
Fabrikada havai fişek üretimi yapılması nedeniyle patlamanın ardından belirli aralıklarla yeni patlamaların meydana geldiği bildirildi.
2 ÇİFTÇİ VE 1 KURYE YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre fabrikada bulunan kişilerden yaralanan olmazken, patlama sırasında bölgede bulunan 2 çiftçi ile 1 motosikletli kurye hafif şekilde yaralandı.
BİNALARIN CAMLARI KIRILDI
Bölgeden gelen bilgilere göre patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki bazı binaların camları kırıldı.
Yangın ise ekiplerin müdahalesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı.
