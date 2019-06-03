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Maltepe açıklarında kayık battı

Balık tutmak için denize açılan 2 arkadaşın kayığı, Maltepe açıklarında battı. 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 03.06.2019 - 21:27..
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İstanbul Maltepe açıklarında kayık batma vakası meydana geldi.

2 arkadaş balık tutmak için kayıkla Marmara Denizi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 600 metre açıkta balık tutan arkadaşların kayığı henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Kayıktakiler denize düştü.

DEVRİYE GÖREVİNDEKİ SAHİL GÜVENLİK FARK ETTİ

Bu sırada Marmara Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik gemisi denizde çırpınanları fark ederek, bölgeye yöneldi. Denize düşen 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ekipler 2 kişiyi kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Maltepe açıklarında kayık battı

Maltepe açıklarında kayık battı

Maltepe açıklarında kayık battı

Maltepe açıklarında kayık battı

Maltepe açıklarında kayık battı

Maltepe açıklarında kayık battı

Maltepe açıklarında kayık battı

Maltepe açıklarında kayık battı

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