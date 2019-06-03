Maltepe açıklarında kayık battı

23 Haziran’da yapılacak olan İBB Başkanlığı seçimlerinde, görev alacak soruşturma geçiren kişilere, YSK tarafından onay çıkınca, Fatih Portakal, "Beynim yandı" diyerek isyan etti.

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ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

Ülkede düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan pilot ve 2 yolcu öldü, bir yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.