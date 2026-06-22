Manisa'da kızını bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı

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Manisa Alaşehir'de bir süre önce boşanarak ailesinin evine dönen 23 yaşındaki Birsen Yıldırım ile babası Ü.Y. arasında, dün saat 01.00 sıralarında tartışma çıktı.

Ü.Y., tartışma sonrası kızı Birsen Yıldırım'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Birsen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ü.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.