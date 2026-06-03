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Manisa’da korku dolu anlar: Tüfekle ateş açtı, 5 yaralı

Salihli ilçesinde tüfekle rastgele ateş açan bir kişi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA İHA
Manisa’da korku dolu anlar: Tüfekle ateş açtı, 5 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesi Gaziler Mahallesi'nde E.C.Ç. isimli şahıs elindeki tüfekle rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı.

OLAYIN ARDINDAN ŞÜPHELİ KAÇTI

Olayın ardından şüpheli, suç aleti olan tüfekle birlikte kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)