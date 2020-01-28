Manisa'da tır devrildi: 2 yaralı

Manisa-Turgutlu kara yolunun 6. kilometresinde, A.A. yönetimindeki 20 BLB 36 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2 KİŞİ YARALANDI

A.A. yönetimindeki tır,kKarşı şeride geçerek, sabit polis uygulama noktasındaki 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, sürücü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yaralandı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Şans eseri tırın uygulama noktasının birkaç metre ilerisine devrilmesi olası bir faciayı önledi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.