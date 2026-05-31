Manisa'da uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsünden acı haber
Alaşehir ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bülent Hızıloğlu, hayatını kaybetti.
Kavaklıdere Mahallesi ile Horozum Keserler Mahallesi arasındaki Delikyar mevkiinde Bülent Hızıloğlu'nun kontrolünü yitirdiği öne sürülen hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
SABAH SAATLERİNDE FARK EDİLDİ
Kaza, sabah saatlerinde diğer sürücüler tarafından fark edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Hızıloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hızıloğlu'nun cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)