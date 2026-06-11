Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 9 Haziran günü kent genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

21 TUTUKLAMA

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 32 sentetik ecza, 1 kilo 907 gram sentetik uyuşturucu, 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar ile hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.