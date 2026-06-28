Mardin 1969 Spor, 6 oyuncuyla yollarını ayırdı
Mardin 1969 Spor; Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert ve Muhammed Ali Doğan ile yollarını ayırdı.
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1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert ve Muhammed Ali Doğan ile yolların ayrıldığı belirtildi.
BAŞARILAR DİLENDİ
Açıklamada, futbolculara teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)