Mardin 1969 Spor, 6 oyuncuyla yollarını ayırdı

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1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert ve Muhammed Ali Doğan ile yolların ayrıldığı belirtildi.

BAŞARILAR DİLENDİ

Açıklamada, futbolculara teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.