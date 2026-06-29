Mardin 1969 Spor, Dorde Denic ile anlaşmaya vardı
Mardin 1969 Spor, 30 yaşındaki futbolcu Dorde Denic ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
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1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Sırp orta saha oyuncusu Dorde Denic ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Denic'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.
"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Dorde Denic ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak yeni takımına katılması bekleniyor.”
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)