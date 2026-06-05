Mardin merkezli 15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 3 milyar liralık para trafiği

Yasa dışı bahisin kökünü kurutmak için yoğun çalışmalar yapılıyor.

Birçok farklı ilde ardı ardına yapılan operasyonlar sonucu yasa dışı bahis şebekeleri çökertiliyor.

3 MİLYAR TL'LİK TRAFİK TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı.

7 şüpheli için adli kontrol uygulanırken diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi.

"SUÇ ŞEBEKELERİYLE MÜCADELE SÜRECEK"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekeleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."