Gıranavas Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yolunu kullanan vatandaşlar lağım çukurundaki mazgal borusundan köpek seslerini duyunca Nusaybin İtfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna inerek ağzı bağlı çuvalı çıkardı.
Mardin’de 5 yavru köpeği lağım çukuruna attılar
5 YAVRUDAN 4'Ü KURTARILDI
Bir biri içerisine geçirilmiş ağzı kapalı iki çuval içerisindeki 5 köpek yavrusuna ulaşan itfaiye ekipleri 4 köpek yavrusunu kurtarırken 1 köpek yavrusunun telef olduğunu gördü.