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Mardin’de 5 yavru köpeği lağım çukuruna attılar

Nusaybin ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki çuvala konularak lağım çukuruna atılan 5 köpek yavrusundan 4'ü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İHA | 17.11.2019 - 07:45..
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Gıranavas Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yolunu kullanan vatandaşlar lağım çukurundaki mazgal borusundan köpek seslerini duyunca Nusaybin İtfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna inerek ağzı bağlı çuvalı çıkardı.

Mardin’de 5 yavru köpeği lağım çukuruna attılar

5 YAVRUDAN 4'Ü KURTARILDI

Bir biri içerisine geçirilmiş ağzı kapalı iki çuval içerisindeki 5 köpek yavrusuna ulaşan itfaiye ekipleri 4 köpek yavrusunu kurtarırken 1 köpek yavrusunun telef olduğunu gördü.

Mardin’de 5 yavru köpeği lağım çukuruna attılar

Mardin’de 5 yavru köpeği lağım çukuruna attılar

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