Mardin'de evde çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Melike Demirkaya'nın (7) hayatını kaybettiği belirlendi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenerek yaralanan anne, baba ve 3 çocuk ise sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük kızın cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.