Mardin'de evde çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, aynı aileden 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Melike Demirkaya'nın (7) hayatını kaybettiği belirlendi.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında dumandan etkilenerek yaralanan anne, baba ve 3 çocuk ise sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Küçük kızın cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)