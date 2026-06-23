Mardin'de farklı noktalarda yangın

Mardin’de gün içerisinde farklı ilçelerde meydana gelen yangınlar, ekipleri harekete geçirdi. Özellikle kırsal alanlarda başlayan anız ve otluk yangınları kısa sürede yayılarak çevre bölgeler için risk oluşturdu. Yangınlara hem karadan hem de yerleşim alanlarına yakın noktalarda yoğun müdahale gerçekleştiriliyor.

KIZILTEPE’DE ANIZ YANGINI ÇIKTI

İlk yangın, Kızıltepe ilçesine bağlı Damlalı Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım arazilerinde başlayan anız yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çevredeki ekili alanlara sıçramaması için çalışmaların dikkatli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

ARTUKLU’DA OTLUK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Bir diğer yangın ise Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yönlendirildi.

EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Her iki noktada da yangınlara müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede görev yapan ekiplerin, yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için koordineli şekilde hareket ettiği öğrenildi.