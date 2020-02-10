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Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

Jandarma ekiplerince Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta lav silahı ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

İHA | 10.02.2020 - 12:51..
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında, Ömeryan kırsalında Tetik-2 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonu başlatıldı.

ÇOK SAYIDA GIDA VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta, ekipler tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada 20x20 metre genişliğinde, 1.5 metre yüksekliğinde ve 1 metre derinlikte olduğu tespit edilen mazgallı sığınak içerisinde 10 adet elektrikli fünye, 200 litre mazot, 1 adet 60’lık akü, 3 adet tüp, termal kıyafet ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Ayrıca sığınak içerisinde bulunan malzemeler arasında terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 1 adet Lot 6 PA77 marka lav silahı bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler koruma altına alınırken, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

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