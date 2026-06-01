Mardin'de yol verme kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kızıltepe'de iki aile arasında çıkan yol verme kavgasında yaralanan bir kişi daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgada ölenlerin sayısı 3'e çıkmış oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Ilıcak Mahallesi mevkiinde, Nusaybin kara yolu üzerinde 28 Mayıs'ta araçlarıyla seyir halinde olan iki araç arasında yol verme gerilimi çıktı.

Araçta bulunan iki ailenin üyeleri tartışmaya başladı.

TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ile 35 yaşındaki Doğan Baday hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3 OLDU

Yaralı 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan 50 yaşındaki Vejdi Kılınç'ın da tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirmesiyle olaydaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 15 kişinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)