Mardin'deki TPAO sahası kamulaştırılacak

Petrol arama çalışmaları kapsamasında kamulaştırma çalışmaları da yürütülüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) istimlaka müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDEKİ BİR PARSEL KAMULAŞTIRILACAK

Buna göre, TPAO'nun Mardin'de sahip olduğu AR/TPO/K/N45-c pafta numaralı petrol arama ruhsatında açılan Karademir-1 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç bedelin üzerinde talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve hakkında acele el koyma kararı bulunan Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir parselin kamulaştırılmasına karar verildi.

Karar kapsamında, Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bulunan 107 ada 8 numaralı parselin 2 bin 228,30 metrekarelik mülkiyet kısmı kamulaştırılacak.