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Marmaris ocak ayında baharı yaşıyor

Kış ayında güneşli havayı fırsat bilen Marmarisliler sahil ve parklara akın etti.

DHA | 14.01.2020 - 09:04..
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Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Marmaris merkezde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Caddelere konumlandırılan elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçede, ocak ayında güneşli havayı görenler, sahile ve parklara akın etti.

YAZDAN KALMA BİR GÜN GİBİ

Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu, koşan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, kumlarla oynadı, ayaklarını denizi soktu. Sahildeki restoran ve kafeteryalarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Kimileri de deniz manzarası eşliğinde selfie yaptı.

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -1

SICAKLIK 18-20 DERECE

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar etkisini göstereceğini belirterek, gündüz sıcaklıklar 18- 20 derece arasında seyredeceğini, nemin yüzde 51- 55 arasında olduğunu, perşembe gününden itibaren de aralıklı yağmur beklendiğini açıkladı.

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -2

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -3

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -4

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -5

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -6

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -7

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -8

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -9

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu -10

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