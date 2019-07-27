Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sıcaktan bunalanlar, plaj ve havuzları doldurdu.

Kimileri yüzüp, su sporları yaparak serinlemenin keyfini çıkarırken, kimileri de şezlonglara uzanıp, güneşlendi.

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ

Sıcak havanın etkisini gösterdiği Marmaris'te, şehir merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler gölgede 43 dereceyi gösterdi. Su sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te yerli ve yabancı turistler su kenarlarına akın etti.

Marmaris plajlarında yer kalmadı İZLE



SABAH SAATLERİNDE PLAJLAR DOLMAYA BAŞLIYOR

Yüksek nemle birlikte daha fazla hissedilen hava sıcaklığı nedeniyle Uzunyalı ve İçmeler başta olmak üzere plajlarda sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu.

İlçedeki plajların yanı sıra beach cluplar ile otellerin havuz başları da serinlemek isteyenlerle doldu.

EN ÇOK ÇOCUKLAR ANIN TADINI ÇIKARDI

Turistler, animatörlerin havuz başlarındaki şovları eğlenceli saatler geçirdi. Anın keyfini en çok çocuklar çıkardı.

Su kaydırağı, dönme dolap gibi oyuncaklarda eğlenen çocuklar, havuzda su topu oynadı, yüzme yarışları yaptı.

VATANDAŞ PLAJLARDAKİ ETKİNLİKLERDE GÜN BOYU EĞLENDİ

Beach clupları tercih edenler ise DJ'lerin müzikleri ve dansçıların şovları ile eğlendi.

Sahil boyunca denizde jetski, flyboard, parasaling, banana, flyfish ve ringo gib su sporları yapanlar, adrenalin dolu dakikalar yaşarken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

SAĞLIK UYARISI

Marmaris Sağlık Grup Başkanlığı yetkilileri, yaşlılara ve kronik sağlık problemleri olanlara 12.00 -16.30 saatleri arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

AFRİKA SICAKLIKLARI DEVAM EDECEK

İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de artan nem ile birlikte Afrika sıcakların devam edeceğini bildirdi.

Marmaris Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere 25-26 Temmuz tarihleri arasında güneş çarpması nedeniyle getirilen 4'ü yaşlı 6 turistin tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.