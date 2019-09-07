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Marmaris sahilinde ziynet eşyası arayan Rus turist

Tatil için Türkiye'ye gelen Rus turist, Marmaris'te eline aldığı dedektörle plaja düşen ziynet eşyalarını bulmaya çalıştı.

İHA | 07.09.2019 - 16:14..
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Muğla'nın Marmaris ilçesi bu yaz da turistlerin akın ettiği bölgelerden biri oldu.

İlçeye akın eden turistlerin ilk sırasında yine Ruslar var.

Tatil sezonunun sonuna gelindiği Marmaris'te, bir Rus turist elinde dedektörle görüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi.

HERKESİ RAHATSIZ ETTİ

“Toz çıkartıyor, dedektörle aramaya yapıyor.” diyerek şikayetçi olan tatilciler, Rus turistin plajdan çıkarılmasını istedi. Bu sözler üzerine Rus turist, temizlik yaptığını söyledi.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Rus turist, şişe kapaklarını ve açacakları gösterse de serbest kalmayı başaramadı.

Marmaris sahilinde ziynet eşyası arayan Rus turist VİDEO

ALTIN BULMAYA ÇALIŞIYORDU

Çevredekiler; Rus turistin insanların plaja düşürdüğü ziynet eşyalarını aradığını söyledi.

Marmaris sahilinde ziynet eşyası arayan Rus turist

Marmaris sahilinde ziynet eşyası arayan Rus turist

Marmaris sahilinde ziynet eşyası arayan Rus turist

Marmaris sahilinde ziynet eşyası arayan Rus turist

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