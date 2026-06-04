Marmaris'teki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 yabancı uyruklu tutuklandı
Marmaris'te göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı.
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Marmaris'te düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4'ü İran, 2'si Özbekistan, 1'i de Irak vatandaşı olan 7 kişi gözaltına alındı.
Özbekistan vatandaşı olan M.K. ve F.K.'nin gemi kaptanı oldukları öğrenildi.
7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Marmaris Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ve Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
İlçede dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizasyonu yaptığı tespit edilen 7 kişinin yanı sıra 22 de düzensiz göçmen yakalanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)