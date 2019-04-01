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Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler olduğu ortaya çıktı

Mars yüzeyindeki derin akarsu vadileri, bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğünü kanıtlıyor.

AA | 01.04.2019 - 09:08..
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Bilim insanları, Mars'ta bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğü ve Dünya'dakilerden daha büyük nehirlerin bulunduğuna dair kanıtlar elde etti.

ABD'nin Chicago Üniversitesinden bilim insanları, sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan araştırmada, Mars'taki iklim şartlarına dair mevcut bilgilerin aksine, Kızıl Gezegen'in milyonlarca yıl önce suyun gece ve gündüz sıvı halde kalmasını sağlayan sıcak iklime sahip olduğuna dair kanıtlar bulduğunı açıkladı.

mars

'MARS, DÜNYA'DAKİLERDEN DAHA BÜYÜK NEHİRLERE SAHİP'

Mars'ta su aşındırması sonucu oluştuğu anlaşılan derin vadiler bulunduğunu açıklayan bilim insanları, bu vadi yataklarının genişliğinin tabanlarındaki çakıl taşı oluşumlarının, buradan akan nehirlerin Dünya'dakilere göre çok daha büyük ve güçlü debiye sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Ancak araştırmacılar, söz konusu bulguların, Mars'ın ikliminin evrimine dair mevcut bilgilerle çeliştiği, böylesine güçlü sulak iklimin hangi şartlarda oluştuğunun bilinemediğini belirttiler.

Mars'ın geçmişinde belirli bir dönemde suyun gece ve gündüz şartlarında sıvı halde kalmasını sağlayan sera etkisinin oluştuğunun anlaşıldığını bildiren araştırmacılar, bunun uzun süre devam ettiğini ancak bu iklim koşullarının uzun zaman içinde değil, aniden değiştiğini ve aşırı soğuk ve kurak iklimin hakim olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

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