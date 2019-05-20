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MEB: Matematik dersini veremeyen üst sınıfa geçemez

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hiçbir öğrencinin Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değil" açıklamasında bulundu.

AA | 20.05.2019 - 18:35..
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MEB: Matematik dersini veremeyen üst sınıfa geçemez

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk'tan 'Matematik seçmeli ders olacak' iddialarına yanıt geldi. Bakan Selçuk, "Hiçbir öğrencinin Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değil, bu kadar net" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU OLMAYAN İDDİALAR DOLAŞIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yaptı

Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 
"Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok"

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