Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki nafaka davası sonuçlandı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile görülen nafaka davasını kazandı. Mahkeme, Nara’nın ekonomik durumunu yeterli bularak aylık 250 bin euroluk nafaka talebini reddetti.
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor.
Futbolunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Icardi ile 10 yıllık eşi Wanda Nara'dan ihanet yüzünden boşanmıştı.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Olaylı bir şekilde ayrılan ikiliden Wanda Nara, Icardi'ye nafaka davası açmıştı.
Mahkeme, Mauro Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3.500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetmişti.
Arjantinli oyuncu cephesinden karara itiraz gelmesinin ardından duruşma yeniden görüldü.
AYLIK 250 BİN EUROLUK NAFAKA TALEBİ REDDEDİLDİ
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre Icardi, Wanda Nara ile görülen yeni nafaka davasını kazandı.
Mahkeme, Nara’nın ekonomik durumunu yeterli bularak aylık 250 bin euroluk nafaka talebini reddetti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi