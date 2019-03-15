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May: Müslümanları hedef alan bu saldırı alçakçadır

İngiltere Başbakanı Theresa May, Yeni Zelanda’da iki camide 49 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

İHA | 15.03.2019 - 22:43..
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İngiltere Başbakanı Theresa May, sosyal medya hesabı üzerinden Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında sabah saatlerinde, camide ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı için taziye mesajı yayınladı.

May: Müslümanları hedef alan bu saldırı alçakçadır

"İBADET EDEN MÜSLÜMANLARA SALDIRMAK ALÇAKLIK"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile görüştüğünü belirten May, “Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Christchurch’daki 2 camide meydana gelen korkunç terör saldırısına ilişkin İngiltere’nin derin üzüntüsünü aktarmak için görüştüm. İbadetlerini gerçekleştiren Müslümanlara hedef alan bu saldırı alçakçadır. Aklımız ve dualarımız Yeni Zelanda halkı ile birlikte” dedi.

İnsanları bu terör faaliyetlerine sürükleyecek aşırıcı ideolojilerin İngiltere toplumunda yeri olmadığını belirten May, her konuda Yeni Zelanda’ya yardım etmek için hazır olduklarını aktardı.

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