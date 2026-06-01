Mayıs ayı enflasyon beklentisi: Yüzde 1,65

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi tamamlandı.

Beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK BEKLENTİ: YÜZDE 1,65

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu.

Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

YILLIK BEKLENTİ: YÜZDE 32,53

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 29,40

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

BEKLENTİ VE GERÇEKLEŞMELER

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: