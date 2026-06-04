Mayıs ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında yapılacak maaş artışını etkileyecek mayıs ayı enflasyon verilerine odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerinin 5 Haziran'da (yarın) açıklanacağını duyurdu.

TÜFE, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Milyonlarca emekli ve memurun gözü mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi.

TÜİK'in açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı kesinleşirken memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da büyük ölçüde netlik kazanacak.

Temmuz ayında uygulanacak nihai emekli maaşı zammı ise haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Uzmanlar, beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise en az yüzde 11 zam öngörüyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TÜİK tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu.

Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu.



