Mazıdağı'nda genç kız babaları başlık parasını abarttı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evlilik çağındaki gençlerin korkulu rüyası olan başlık parası, 50 bin TL'ye kadar çıktı.

Bölgede evlilik çağına gelen gençlerin ve ailelerinin sıkıntı yaşamasına neden olan başlık parası yüzünden çoğu genç, evde kaldı.

"MASRAFIM 250 BİN TL'Yİ BULDU"

Mazıdağı ilçe merkezinde yaşayan N.E. isimli vatandaş, "Ben geçen hafta evlendim, kız istemeye gittiğimizde kızın babası bizden 40 bin TL başlık parası ve 100 bin TL'ye yakın altın istedi. Kıza gönlüm olduğu için hayır diyemedim, evlilik masrafım ortalama 250 bin TL'yi buldu. Ama maddi durumu düşük olan birisinin gidip bankadan kredi çekip, kendini borç batağına atması gerekiyor." dedi.

"BAŞLIK PARASI YÜZÜNDEN EVLENEMİYORUM"

Kız istemeye giden Mazıdağı kırsal mahallesinde ikamet eden N.A. isimli vatandaş ise geçen günlerde yakın bir köye kız istemeye gittiklerini söyledi. N.A., "Bizden 50 bin TL başlık parası ve 250 bin TL'ye yakın altın istediler. Ev, araba, beyaz eşya hariç. O kız ile evlenebilmem için 500 bin TL'yi gözden çıkarmam gerek. Başlık parasını fırsata ceviren babalar, bu durumu resmen ticaret haline getirmişler. Şu an 30 yaşındayım, evlenmek için geç bile. Ama başlık parası yüzünden evlenemiyorum." diye konuştu.