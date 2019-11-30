taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Mazıdağı'nda genç kız babaları başlık parasını abarttı

Başlık parasının 50 bin TL'ye kadar çıkması, evlenme çağındaki gençleri tedirgin ediyor.

İHA | 30.11.2019 - 12:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evlilik çağındaki gençlerin korkulu rüyası olan başlık parası, 50 bin TL'ye kadar çıktı.

Bölgede evlilik çağına gelen gençlerin ve ailelerinin sıkıntı yaşamasına neden olan başlık parası yüzünden çoğu genç, evde kaldı.

"MASRAFIM 250 BİN TL'Yİ BULDU"

Mazıdağı ilçe merkezinde yaşayan N.E. isimli vatandaş, "Ben geçen hafta evlendim, kız istemeye gittiğimizde kızın babası bizden 40 bin TL başlık parası ve 100 bin TL'ye yakın altın istedi. Kıza gönlüm olduğu için hayır diyemedim, evlilik masrafım ortalama 250 bin TL'yi buldu. Ama maddi durumu düşük olan birisinin gidip bankadan kredi çekip, kendini borç batağına atması gerekiyor." dedi.

Mazıdağı'nda genç kız babaları başlık parasını abarttı

"BAŞLIK PARASI YÜZÜNDEN EVLENEMİYORUM"

Kız istemeye giden Mazıdağı kırsal mahallesinde ikamet eden N.A. isimli vatandaş ise geçen günlerde yakın bir köye kız istemeye gittiklerini söyledi. N.A., "Bizden 50 bin TL başlık parası ve 250 bin TL'ye yakın altın istediler. Ev, araba, beyaz eşya hariç. O kız ile evlenebilmem için 500 bin TL'yi gözden çıkarmam gerek. Başlık parasını fırsata ceviren babalar, bu durumu resmen ticaret haline getirmişler. Şu an 30 yaşındayım, evlenmek için geç bile. Ama başlık parası yüzünden evlenemiyorum." diye konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

293
Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

148
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

136
Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

169
Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

182
CNN Türk, termik santral haberini savundu

CNN Türk, termik santral haberini savundu

62
Meksika'dan ABD'ye: Kartellere karşı birlikte savaşalım

Meksika'dan ABD'ye: Kartellere karşı birlikte savaşalım

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir