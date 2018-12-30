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MEB'e 11 ayda 2 milyon 887 bin başvuru

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Ocak-30 Kasım 2018'de CİMER üzerinden 178 bin 191, MEBİM'den 2 milyon 709 bin 251 bilgi edinme, istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı" dedi.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 09:47..
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'na Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden, 1 Ocak-30 Kasım 2018'de elektronik ortamda 178 bin 191 bilgi edinme, istek, görüş öneri, ihbar ve şikayet başvurusu iletildiğini belirtti.

BAŞVURU YOĞUNLUĞU

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nden (MEBİM) 1 Ocak-30 Kasım 2018 tarihlerinde çağrı yoluyla toplam 2 milyon 709 bin 251 bilgi edinme, talep, görüş, öneri, idari konular ve uygulama desteği başvurusu geldiğini ifade etti.

MEB'e 11 ayda 2 milyon 887 bin başvuru

3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE CEVAPLANIYOR

Bakanlığa yapılan başvurulara, mevzuat kapsamında yasal süre içinde cevap verildiğini, MEBİM üzerinden gelen başvuruların yaklaşık yüzde 95'inin anında yanıtlandığını aktaran Selçuk, inceleme, araştırma gerektiren ya da görüş ve öneri olarak değerlendirilen başvuruların, ilgisine göre merkez veya taşra teşkilatına 3 iş günü içinde cevaplanmak üzere iletildiğini kaydetti.

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