Meclis'in gündeminde yedek akçe düzenlemesi var

Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti. Meclis'in gündeminde artık başka önemli düzenlemeler var.

MECLİS TATİLE GİRMEYECEK

1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Meclis, bu süreçte çalışmaya devam edecek.

AF YASASININ GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYORDU

Aylardır kamuoyunun gündeminde af, hal yasası, süresiz nafaka, ek gösterge gibi çok önemli konular var.

Ancak bu meseleler hala beklemede.

Meclis gündemine yedek akçe düzenlemesini aldı.

MADDE DEĞİŞECEK

TCMB Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

Buna göre mevcut maddenin bankanın yıllık safi karının yüzde 20'sinin yedek akçeye ayrıldığını belirten "a" fıkrası kaldırılıyor.

Bununla birlikte ilgili maddeye "Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir." ibaresinin eklenmesi öngörülüyor.

YILLIK NET KARIN DAĞITILMA ŞEKLİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

AA'nın haberine göre düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde bankanın yıllık net karı şu şekilde dağıtılacak: "Hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden yüzde 6'sı ilk kar hissesi olarak hissedarlara, bu yüzdeler tutarının düşmesinden sonra kalan miktarın en çok yüzde 5'i, iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere banka mensuplarına ve yüzde 10'u ihtiyat akçesine, hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden Genel Kurul kararıyla en çok yüzde 6 nispetinde ikinci kar hissesi olarak hissedarlara, bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazineye verilir."





Öte yandan son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek.

MADDENİN ÖNCEKİ HALİ

Merkez Bankası'nın yıllık net karının dağıtımını düzenleyen 60'ıncı madde daha önce, "yüzde 20'si ihtiyat akçesine, hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden yüzde 6'sı ilk kar hissesi olarak hissedarlara, bu yüzdeler tutarının düşmesinden sonra kalan miktarın en çok yüzde 5'i, iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere banka mensuplarına ve yüzde 10'u fevkalade ihtiyat akçesine, hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden Genel Kurul kararıyla en çok yüzde 6 nispetinde ikinci kar hissesi olarak hissedarlara, bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazineye verilir." şeklindeydi.