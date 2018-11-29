Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

Meclis Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken ittfak görüşmeleri süren İYİ Parti, CHP ve HDP arasında "Sayın" tartışması yaşandı.

HDP'Lİ VEKİL ÖCALAN'A "SAYIN" DEDİ

Teklifin 14. maddesinde verilen önerge üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutuklu olması ve bazı gözaltılarla ilgili eleştirilerde bulunurken terör örgütü elebaşı Öcalan ile ilgili "sayın" ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN "SAYIN DİYEMEZSİNİZ" TEPKİSİ GELDİ

Bu sözlere yanıt veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dünyanın hiçbir meclisinde bir terörist için "sayın" ifadesinin kullanılmayacağını söyledi: Sayın Başkan, dünyanın hiçbir meclisinde bir terörist için “sayın” ifadesi kullanılmaz, net altını çiziyorum.

Türkkan'ın sözlerinin ardından AK Parti ve İYİ Parti sıralarından alkışlar yükseldi.

Bu ifadeyi ısrarla kullananlara karşı her defasında tepkilerini iletmeye devam edeceklerini vurgulayan Türkkan ve İYİ Parti'li bazı milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

"ARTİSTLİK YAPMAYIN, OTURUN YERİNİZE"

Türkkan'ın, HDP Grubuna doğru "Artistlik yapmayın, oturunuz yerinize. Sayın mayın yok burada. Teröriste 'sayın' diyemezsiniz. Aklınızı başınıza devşirin. Hadi yürü." diye bağırdığı duyuldu.