2023'ün en seksi kel erkeği belli oldu! İşte ilk 10'a girenler

Pazarlama ajansı Reboot’un Google aramaları baz alınarak gerçekleştirdiği araştırmada, yılın en seksi kel erkeği seçildi.
Kel ünlülerin isimlerinin aranma sıklığı, net serveti, boyu, vokal çekiciliği, kel kafalarının parlaklığı ve “altın oranı” araştırılarak her yarışmacı belirlendi.
Adaylara 10 üzerinden puan verildi.
2023’ün en seksi kel erkeği Galler Prensi William oldu.
İşte ilk 10
Prens William’ı podyumda geçen yılın kazananı Vin Diesel ve Jason Statham takip etti.
Amerikalı aktör Samuel L. Jackson dördüncü, Amazon patronu Jeff Bezos, eski NBA yıldızı Michael Jordan altıncı, Amerikalı aktör Dwayne Johnson ise sıralamada hayal kırıklığı yaratarak yedinci oldu.
En seksi on kel erkek arasında Shemar Moore, Shaquille O’Neal ve Terry Crews yer aldı.