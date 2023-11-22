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2023'ün en seksi kel erkeği belli oldu! İşte ilk 10'a girenler

2023'ün en seksi kel erkeği belli oldu! İşte ilk 10'a girenler 2023'ün En Seksi Kel Erkeği'ni belirlemek için her yıl yapılan bir kamuoyu yoklamasında Galler Prensi William 9.88 puanla birinci oldu