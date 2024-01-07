2024’ün ilk aşk bombası! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin aşkı yeniden alevleniyor! Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin aşkı tekrar başlıyor. Başarılı oyuncular yeniden bir araya geldi…

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Son zamanlarda Aile dizisi ve oynayacağı yeni projeler ile sıkça adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya aşk iddialı ile gündeme bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ikilisi 2019 yılında ilişkilerini noktalamıştı. Yeni yılda tekrardan bir araya gelen ikili hakkında şok eden iddialar ortaya atıldı.

2015’te başlayan ve 4 yıl birliktelik yaşayan çiftten 2024 yılının ilk aşk bombası geldi. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin aşkının yeniden alevlendiğine dair iddialar gündemi sarstı.

Gecce’nin haberine göre ikili birlikte tatilde görüntülendi. Tatile çıkmalarının ardından 2024 yılının, ikili arasındaki aşkı küllerinden doğurduğu iddialarının gerçek olup olmadığı ise merak konusu.