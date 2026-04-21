21 Nisan 2026 TV yayın akışı: Bugün kanallardaki yapımlar

Takip ettiği yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük yayın akışlarına göz atıyor. Kanal kanal derlediğimiz 21 Nisan 2026 yayın akışları haberimizde...
Televizyon izleyicileri için günün en önemli rehberlerinden biri olan yayın akışları, özellikle favori dizi, program ve yarışmaları kaçırmak istemeyenler tarafından yakından takip ediliyor.
Akşam saatlerini keyifli bir şekilde planlamak, yeni bölümleri zamanında izlemek ya da hangi kanalda hangi içeriğin öne çıktığını görmek isteyen izleyiciler, güncel TV listelerine yöneliyor.
Ulusal kanallar başta olmak üzere birçok platformun 21 Nisan 2026 tarihli yayın akışını sizler için detaylı şekilde derledik.
Akşam kuşağında TRT 1’de “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Kanal D’de “Beyaz’la Joker” ve Show TV’de “Güldür Güldür Show” dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Konyaspor-Fenerbahçe
22.40 A.B.İ
Kanal D
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.15 Arka Sokaklar
Star TV
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
TRT 1
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.05 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
Show TV
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Delikanlı
22.45 Güldür Güldür Show
TV8
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026