A.B.İ. dizisi yayın akışından çıkarıldı: İşte sebebi

ATV ekranlarının Salı gecesi reytinglerini domine eden fenomen yapımı A.B.İ. cephesinden izleyiciyi üzen haber geldi.

Başrollerinde Türk sinemasının dev ismi Kenan İmirzalıoğlu (Doğan) ve son dönemin en parlak yıldızı Afra Saraçoğlu’nu (Çağla) buluşturan dizi, bu akşamki yayın akışından çıkarıldı.

İzleyiciler, “A.B.İ. dizisi bu akşam neden yok? Yeni bölüm neden yayınlanmıyor?” sorularına yanıt arıyor.

Dizinin yayın akışından çıkarılma sebebi belli oldu.

A.B.İ. DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Salı akşamlarının reyting şampiyonu A.B.İ., bu hafta izleyicisiyle buluşamıyor.

21 Nisan Salı akşamı yayınlanması beklenen 14. yeni bölüm, ATV’nin maç yayını programı nedeniyle bir haftalık zorunlu araya girdi.

Sevilen dizi, kaldığı yerden 28 Nisan 2026 Salı günü saat 20:00’de devam edecek.