Snoop Dogg kimdir? Rapçi Snoop Dogg Yıldız Tilbe paylaşımı..

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, Instagram hesabının hikayeler kısmından Yıldız Tilbe ile yan yana getirildiği bir kolaj paylaştı. Dogg’un paylaşımının ardından iki ünlü de Twitter’da gündem oldu.

ABD'li rapçi Snoop Dogg, 55 milyon takipçili Instagram hesabının hikayeler kısmından Yıldız Tilbe ile kolajlanmış bir fotoğrafını paylaştı.

Türk kullanıcılar arasında viral olan bu paylaşım sonrası Yıldız Tilbe, Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Vatandaşlar, Snoop Dogg'un hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Snoop Dogg kimdir? İşte, Rapçi Snoop Dogg hakkında merak edilenler..

SNOOP DOGG KİMDİR?

Asıl adı Calvin Cordozar Broadus olan ABD'li rap müzik sanatçısı, sahne adı olan Snoop Dogg olarak tanınmaktadır.

Grammy Ödülü'ne aday gösterilen albüm yapımcısı ve oyuncu Snoop Dogg, Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biridir.

Lisedeyken Crips çetesinin bir üyesi olan Snoop Dogg, mezun olduktan kısa süre sonra kokain bulundurmak suçundan tutuklanmış ve üç yıl hapis yatmıştır.

Dogg, 1992 yılında müzik kariyerine başlamış ve Dr. Dre'nin ilk stüdyo albümü The Chronic'teki birkaç şarkıda Dre'ye eşlik etmiştir.

Snoop'un solo albümü Doggystyle, 1993 yılında Death Row Records etiketiyle yayımlanmıştır. Doggystyle, dört kez platin plak kazanmış ve "Who Am I (What's My Name?)" ve "Gin & Juice" gibi hit singlelar piyasaya çıkmıştır.

Tha Doggfather adını taşıyan 1996 çıkışlı ikinci albümü, Death Row etiketiyle çıkardığı son albümü olmuştur.

Snoop, 2002'de Paid tha Cost to Be da Boss albümü için Capitol Records ile anlaşma imzalamış ve 2004'te sonraki üç albümü için Geffen Records şirketine katılmıştır.

Snoop, kuzeni Nate Dogg ve rapçi Warren G ile birlikte 213 adında bir grup kurarak 2004'te bir albüm çıkarmıştır.

2009 yılında Nation of Islam'a üye olan Dogg, 1 Mart 2009'da, Nation of Islam'ın yıllık Saviours' Day bayramı etkinliğine katılmış ve Louis Farrakhan'ı methetmiştir. Ayrıca organizasyona 1000 dolar bağışlamıştır.

2012'de yaptığı Jamaika seyahati sonrası, Rastafari hareketine katıldığını açıklamıştır. Yeni sahne adı Snoop Lion'ı kullanarak, Reincarnated adında bir reggae albümü ve Jamaika deneyimini anlatan bir belgesel yayınlamıştır.

Snoop Dogg, müzik dışında çeşitli film ve dizilerde rol almış ve çeşitli televizyon programları sunmuştur.

Ayrıca, Pittsburgh Steelers adlı Amerikan futbolu takımının koçluğunu yapmaktadır. Yaşadığı bazı yasal sorunlar nedeniyle Avustralya ve İngiltere'de yasaklıdır.