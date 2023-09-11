51 yaşındaki Defne Samyeli dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Kim der ki 51 yaşında' Defne Samyeli'nin cesur pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin takipçileri yorum ve beğeniler ile Defne Samyeli'ye övgüler yağdırdı. İşte Defne Samyeli'nin son Instagram paylaşımı..

ensonhaber.com Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor. Defne Samyeli cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor. 51 yaşında olan Defne Samyeli hem özel hayatı hem de verdiği cesur pozlar ile sık sık gündemde kendisine yer buluyor. Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Defne Samyeli'nin ilişkisinin geçtiğimiz günlerde sona erdiği iddia edildi. Ünlü çift sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktı. Fiziği ile dikkat çeken Defne Samyeli adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Paylaştığı iddialı fotoğraflar beğeni toplayan Defne Samyeli'nin Instagram hesabında 877 bin takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz gün bir mekanda yemek yiyen Defne Samyeli cesur kostümüyle dikkat çekti. İşte Defne Samyeli'nin son paylaşımı..

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