Haberler

Medya Haberleri

7 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

7 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 7 Ağustos TV yayın akışları...