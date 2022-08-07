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- 7 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 07.08.2022 - 08:45
Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
7 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 7 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
09:15 Sağ Salim
11:15 Çakallarla Dans
13:15 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
15:25 Gül Masalı
16:45 Taşıyıcı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam
22:45 Labirent: Ölümcül Kaçış
KANAL D yayın akışı
06:45 Afili Aşk
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Çetin Ceviz 2
15:30 Seversin
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kod Adı: Olympus
STAR TV yayın Akışı
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi film
09:30 Yüksek Sosyete
12:45 Ah Nerede
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Duy Beni
FOX TV yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kazanan Restoran
12:30 Gizli Saklı
14:30 Senden Daha Güzel
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
23:00 Senden Daha Güzel
TRT 1 yayın Akışı
07:45 Payitaht "Abdülhamid"
11:30 Umudun Toprağı
12:30 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)
15:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"
TV8 yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:15 Masterchef Türkiye
15:15 Doya Doya Moda
17:30 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:30 İşte Hayat
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show