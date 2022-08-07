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    7 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 7 Ağustos TV yayın akışları...
    • 07.08.2022 - 08:45
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    7 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    7 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 7 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    09:15 Sağ Salim

    11:15 Çakallarla Dans

    13:15 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

    15:25 Gül Masalı

    16:45 Taşıyıcı

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 İnanılmaz Örümcek Adam

    22:45 Labirent: Ölümcül Kaçış

    KANAL D yayın akışı

    06:45 Afili Aşk

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Çetin Ceviz 2

    15:30 Seversin

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Kod Adı: Olympus

    STAR TV yayın Akışı

    08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi film

    09:30 Yüksek Sosyete

    12:45 Ah Nerede

    15:45 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Duy Beni

    FOX TV yayın Akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kazanan Restoran

    12:30 Gizli Saklı

    14:30 Senden Daha Güzel

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    23:00 Senden Daha Güzel

    TRT 1 yayın Akışı

    07:45 Payitaht "Abdülhamid"

    11:30 Umudun Toprağı

    12:30 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)

    15:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"

    TV8 yayın Akışı

    06:30 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    10:00 Gazete Magazin

    12:15 Masterchef Türkiye

    15:15 Doya Doya Moda

    17:30 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

    Show TV  yayın akışı

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Son Hıçkırık

    16:30 İşte Hayat

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show


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