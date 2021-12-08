8 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

8 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Çarşamba günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 8 Aralık 2021 yayın akışları...

Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00’de Kahvaltı Haberleri

10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00’te ATV Gün Ortası

14.00’de Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20’de Esra Erol’da

19.00’da ATV Ana Haber

20.00’de Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06.15’te Sihirli Annem

09.00’da Neler Oluyor Hayatta?

11.00’de Asi

13.00’te Gelinim Mutfakta

15.45’te Ece Üner ile Susma

18.45’te Kanal D Ana Haber

20.00’de Sadakatsiz

23.45’te Bir Nefes Yeter

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00’de Mesut Yar ile Bugün

09.45’te Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00’te Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00’da Kiralık Aşk

18.40’ta Star Haber

20.00’de Annemizi Saklarken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00’de Çalar Saat

10.45’te Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00’te En Hamarat Benim

16.00’da Fulya ile Umudun Olsun

19.00’da Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.30’da Kanunsuz Topraklar

23.45’te El Kızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00’da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10.30’da Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11.45’te Gönül Dağı (Altyazılı)

14.00’te Bizim Köyün Kızları

16.45’te Seksenler (Altyazılı)

19.00’da Ana Haber ( Canlı)

19.55’te İddiaların Aksine

20.00’de Yabancı Sinema “Görevimiz Tehlike” (Altyazılı)

22.25’te Dünya Hali (Altyazılı)

23.40’ta Seneye Bu Zamanlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00’da Yeni Gelin

08.15’te Bu Sabah

10.15’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.15’te Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15.00’te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45’te Show Ana Haber

20.00’de Öldürme Arzusu

22.15’te Çinli Satıcı

TV8 YAYIN AKIŞI