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- 8 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 09:24
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
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08.00’de Kahvaltı Haberleri
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10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13.00’te ATV Gün Ortası
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14.00’de Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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16.20’de Esra Erol’da
-
19.00’da ATV Ana Haber
-
20.00’de Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
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06.15’te Sihirli Annem
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09.00’da Neler Oluyor Hayatta?
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11.00’de Asi
-
13.00’te Gelinim Mutfakta
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15.45’te Ece Üner ile Susma
-
18.45’te Kanal D Ana Haber
-
20.00’de Sadakatsiz
-
23.45’te Bir Nefes Yeter
STAR TV YAYIN AKIŞI
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07.00’de Mesut Yar ile Bugün
-
09.45’te Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13.00’te Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16.00’da Kiralık Aşk
-
18.40’ta Star Haber
-
20.00’de Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
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08.00’de Çalar Saat
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10.45’te Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13.00’te En Hamarat Benim
-
16.00’da Fulya ile Umudun Olsun
-
19.00’da Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20.30’da Kanunsuz Topraklar
-
23.45’te El Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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09.00’da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
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10.30’da Tozkoparan İskender (Altyazılı)
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11.45’te Gönül Dağı (Altyazılı)
-
14.00’te Bizim Köyün Kızları
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16.45’te Seksenler (Altyazılı)
-
19.00’da Ana Haber ( Canlı)
-
19.55’te İddiaların Aksine
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20.00’de Yabancı Sinema “Görevimiz Tehlike” (Altyazılı)
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22.25’te Dünya Hali (Altyazılı)
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23.40’ta Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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06.00’da Yeni Gelin
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08.15’te Bu Sabah
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10.15’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
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12.15’te Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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15.00’te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
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18.45’te Show Ana Haber
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20.00’de Öldürme Arzusu
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22.15’te Çinli Satıcı
TV8 YAYIN AKIŞI
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06.30’da Oynat Bakalım
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07.15’te 8’de Sağlık
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08.45’te Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
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11.15’te Masterchef Türkiye
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16.00’da Zuhal Topal’la Yemekteyiz
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20.00’de Masterchef Türkiye