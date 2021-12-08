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    8 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 8 Aralık 2021 yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 09:24
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    8 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D,  Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08.00’de Kahvaltı Haberleri

    • 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13.00’te ATV Gün Ortası

    • 14.00’de Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16.20’de Esra Erol’da

    • 19.00’da ATV Ana Haber

    • 20.00’de Kuruluş Osman

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 06.15’te Sihirli Annem

    • 09.00’da Neler Oluyor Hayatta?

    • 11.00’de Asi

    • 13.00’te Gelinim Mutfakta

    • 15.45’te Ece Üner ile Susma

    • 18.45’te Kanal D Ana Haber

    • 20.00’de Sadakatsiz

    • 23.45’te Bir Nefes Yeter

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07.00’de Mesut Yar ile Bugün

    • 09.45’te Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13.00’te Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16.00’da Kiralık Aşk

    • 18.40’ta Star Haber

    • 20.00’de Annemizi Saklarken

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08.00’de Çalar Saat

    • 10.45’te Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13.00’te En Hamarat Benim

    • 16.00’da Fulya ile Umudun Olsun

    • 19.00’da Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    • 20.30’da Kanunsuz Topraklar

    • 23.45’te El Kızı

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 09.00’da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

    • 10.30’da Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    • 11.45’te Gönül Dağı (Altyazılı)

    • 14.00’te Bizim Köyün Kızları

    • 16.45’te Seksenler (Altyazılı)

    • 19.00’da Ana Haber ( Canlı)

    • 19.55’te İddiaların Aksine

    • 20.00’de Yabancı Sinema “Görevimiz Tehlike” (Altyazılı)

    • 22.25’te Dünya Hali (Altyazılı)

    • 23.40’ta Seneye Bu Zamanlar

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 06.00’da Yeni Gelin

    • 08.15’te Bu Sabah

    • 10.15’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    • 12.15’te Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 15.00’te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    • 18.45’te Show Ana Haber

    • 20.00’de Öldürme Arzusu

    • 22.15’te Çinli Satıcı

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06.30’da Oynat Bakalım

    • 07.15’te 8’de Sağlık

    • 08.45’te Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    • 11.15’te Masterchef Türkiye

    • 16.00’da Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    • 20.00’de Masterchef Türkiye

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