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8 Kasım MasterChef eleme adayları: Şampiyonluk adayları potada!

8 Kasım MasterChef eleme adayları: Şampiyonluk adayları potada! MasterChef All Star’da kırmızı ve mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynadı. Kaybeden takımdan iki yarışmacı daha potaya gitti. İşte 8 Kasım MasterChef eleme adayları…