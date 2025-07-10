9 Temmuz reyting sonuçları: PSG - Real Madrid maçı rekor kırdı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

9 TEMMUZ ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

9 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları belli oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşması olan PSG - Real Madrid maçı, tüm kategorilerde zirveyi kaptı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ise tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti.