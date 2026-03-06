Kızılcık Şerbeti Asude'nin gerçek hayattaki imajı

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinde öne çıkan karakterlerden biri de "Asude Hanım".

Asude'yi canlandıran oyuncu Servet Pandur ise hem rolüyle hem de yeteneğiyle beğeni topluyor.

Ünlü oyuncunun gerçek hayattaki hali ise oldukça merak ediliyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Pandur, Instagram'da çok başka çıktı.

Dizideki tesettürlü halinin aksine bir tarza sahip olan Servet Pandur, pozlarıyla iddiasını ortaya koydu.

55 yaşındaki oyuncu, fit görüntüsü ve paylaşımları ile gündem oldu.

İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur'un gerçek hali...