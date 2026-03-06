Kızılcık Şerbeti Yudum’un sevgilisi bakın kim çıktı: Aynı sektörden

Show TV’nin geniş izleyici kitlesine sahip dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Gold Film imzası taşıyan fenomen yapımın oyuncu kadrosuna genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Afra Karagöz dahil oldu.

127. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Karagöz, dizide Asil’in dijital platformunda stajyer olarak çalışmaya başlayan Yudum karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncunun diziye katılması kadar özel hayatı da merak konusu oldu. Karagöz’ün sevgilisi bakın kim çıktı.

SEVGİLİSİ DE OYUNCU

Kızılcık Şerbeti’nde Yudum karakterine hayat verecek olan Afra Karagöz ünlü oyuncu Can Kızıltuğ ile aşk yaşıyor.

Can Kızıltuğ, daha önce Kızıl Goncalar, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Dönence gibi yapımlarda rol almıştı.