Uzak Şehir’de dengeleri değiştirecek transfer: Cihan’ın eski aşkı Meryem geliyor

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle izleyicilere yine nefes kesen anlar yaşattı.

Olayların hız kesmeden ilerlediği bölümde Boran’ın Deniz Cihan’ı kaçırmasıyla başlayan gerilim giderek tırmandı.

Son sahnede Alya’nın Boran’ın elinden kurtulup ormanda kaybolması konuşulmaya devam ederken sürpriz bir gelişme duyuruldu.

Dizide Cihan’ın ilk ve tek aşkı olarak bahsedilen Meryem karakteri yeniden gündeme geldi.

MERYEM GELİYOR

Sosyal medyada bir kullanıcının Meryem karakteri ile ilgili sorusuna gazeteci Birsen Altuntaş yanıt verdi.

Önümüzdeki bölümlerde Meryem karakteri diziye dahil olacak, ancak karakteri kimin canlandıracağı henüz belli değil.