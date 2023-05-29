Aile 13. bölüm (sezon finali) 3. fragman nefes kesti! Aslan öldü mü? "Vur!" Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi sezon finaliyle Show TV ekranlarında fırtınalar estirecek. Dizinin sezon finalinden yeni fragman geldi. Cihan'ın Aslan'ı vurması ekranlara damga vuracak. Peki Aslan öldü mü? İşte yeni bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Aile dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu ise Hakan Bonomo kaleme alıyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yüsra Geyik, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Musa Uzunlar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor. İlgiyle izlenen diziden yeni fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Aile dizisi sezon finaliyle yarın akşam izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Aslan, bir bebeği olacağını öğreniyor. Ancak Aslan'ın hevesi kursağında kalacak. Fragmanda karşı karşıya gelen Cihan ve Aslan kozlarını paylaşacak. Cihan'ın Aslan'a silah doğrultmasının ardından fragmanın sonunda gelen ateş sesi izleyicilerde merak uyandırdı. Peki Aslan öldü mü? İşte fragman... Aile 13. bölüm (sezon finali) 3. fragman