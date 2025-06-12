Akasya Durağı'nın Dilek'i son haliyle olay yarattı! İşte, Pelin Sönmez'in son hali...

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Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Sönmez'in son hali gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Pelin Sönmez sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

1988 yılında dünyaya gelen Pelin Sönmez, Akasya Durağı dışında birçok dizi ve projede rol aldı.

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla ekranların sevilen yüzü haline gelen Sönmez, şimdilerde daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Akasya durağında büyük bir hayran kitlesi kazanan ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarla dikkat çeken güzel oyuncunun değişimi adeta olay yarattı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Pelin Sönmez’in son hali, hem hayranlarını şaşırttı hem de magazin gündeminde geniş yer buldu.

İşte ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımları..